Deux jours seulement après sa plus grosse baisse (- 17 %) depuis le mois de mars, le bitcoin a battu un nouveau record. Mercredi matin, le site Coinmarketcap estimait la valeur du bitcoin à 35 085 dollars, soit une augmentation de 12 % de sa valeur en seulement 24 heures. Sur l'ensemble de l'année 2020, sa valeur a tout simplement quadruplé.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette croissance. Certains pointent du doigt les prédictions de la banque américaine JPMorgan Chase qui estime que, sur le long terme, le bitcoin devrait atteindre les 146 000 dollars. Le climat sur les marchés financiers, qui semble favoriser la prise de risques, a également pu être un facteur.

Une nouvelle bulle économique

Le marché du bitcoin et des cryptomonnaies dans leur ensemble atteint peu à peu sa maturité. De acheteurs d'un plus gros calibre font leur entrée dans la danse. Des institutions et des investisseurs de renom ont commencé a attribué des fonds en bitcoin ou se sont dits ouverts à l'idée.

Pour certains experts, les monnaies numériques offrent un refuge dans un contexte marqué par un dollar faible, des risques d'inflation et des mesures monétaires et fiscales en cascade afin de stimuler l'économie. En revanche, d'autres avertissent que les particuliers et les fonds d'investissement qui suivent la tendance actuelle sont en train de faire gonfler une bulle économique intenable.