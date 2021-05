Parce que le smartphone OPPO Find X3 Pro a une caméra de qualité ultra-professionnelle, il n’est pas rare que Denys, photographe professionnel et influenceur, l’utilise en studio pour réaliser des shootings et des tournages dans leur entièreté. Agilité, souplesse, mobilité, rapidité : voilà les avantages du smartphone en contexte pro. Plus besoin de trimballer un gros appareil photo Reflex. Mais, aujourd’hui, à son arrivée en studio, Denys réalise qu’il a oublié de charger son OPPO. Pas de soucis. Voyez, dans notre vidéo, à quelle vitesse phénoménale se recharge le Find X3 Pro. Le temps de placer quelques lampes et de mettre en place quelques éléments de décor, et voilà que le smartphone est déjà rechargé à 100%.

Pas encore aussi connue en Europe que sur le marché asiatique, la marque OPPO gagne du terrain de ce côté-ci du monde. Et pour cause. Les smartphones de la série Find X3, en plus d’un design stylisé, aux lignes fluides et élégantes, sont parmi les plus sophistiqués en matière de qualité photo et vidéo, avec une panoplie d’outils intégrés pour faciliter la prise de vue. Ils offrent aussi des performances incomparables et une consommation d’énergie réduite. Ces dernières années, la marque s’est hissée au top 5 mondial dans sa catégorie et est de plus en plus adoptée par les consommateurs, dans plus de 40 pays partout dans le monde. OPPO en a fait du chemin, depuis le lancement de son premier téléphone portable affublé d’une sympathique smiley face en 2008 !

Pas de temps à perdre

Il y a de ces jours où le sort s’acharne sur vous. Quand le téléphone vous lâche à 10 minutes d’un appel important, que vous pensiez prendre en marchant vers votre prochain rendez-vous. Quand vous vous réveillez en retard et réalisez que le smartphone était mal branché pendant la nuit et ne s’est pas rechargé. Quand vous parlez au téléphone dans le train avec un client important et qu’il ne reste que 2% de charge.

Comme Denys, votre temps est compté et vous avez besoin d’outils fonctionnels en tout temps. OPPO a inventé une technologie de chargement qui rendra ces journées plus fluides : le temps de vous brosser les dents ou d’arriver à la prochaine gare, et votre smartphone est rechargé.

Avec la gamme OPPO Find X3, ce sont carrément vos habitudes de vie qui changeront. Inutile de recharger votre smartphone pendant votre sommeil : une charge aussi longue est d’ailleurs néfaste pour la batterie. Toutes les études le confirment. Cela provoque une surchauffe et use votre batterie prématurément. Il suffira de brancher votre appareil au réveil, puis de vous adonner à votre rituel matinal – douche, café, coiffure, maquillage – et hop, le smartphone est déjà entièrement chargé, en 35 minutes top chrono. Même si vous êtes un adepte des matins pressés et faites le tout en 15 minutes, vous pourrez partir avec un smartphone chargé à 60%.

Comment ça marche ?

La charge rapide SuperVOOC 65W du Find X3 Pro peut charger le téléphone à 40 % en 10 minutes. Vous pouvez l'utiliser pendant 4 heures après 5 minutes de charge ! Pour arriver à cette rapidité, l’équipe d’ingénieurs d’OPPO a remué ciel et terre et multiplié les essais et erreurs.

Impossible d’arriver à une telle vitesse sans une surchauffe dangereuse avec une seule batterie de 65W. Voilà pourquoi OPPO utilise deux batteries de 32,5 W dans ses appareils, afin de réduire la température de chauffe. En divisant l'énergie reçue par deux, le smartphone garde une chaleur normale et reste en basse tension. C’est tout simplement la solution de charge la plus avancée au monde, et elle est totalement sans danger. D’autres fabricants de smartphone, et d’autres industries, ont d’ailleurs voulu en profiter, et OPPO n’hésite pas à collaborer avec eux.



En plus de sa technologie Flash Charge, OPPO est l’une des premières marques à développer et affiner des systèmes de chargement sans fil : les smartphones continuent à se charger même quand on les soulève au-dessus de leur socle de chargement, et le font à une vitesse qui surpasse les attentes.

Ne soyez plus jaloux de ceux qui ont déjà adopté OPPO et qui vous prêtent leur téléphone quand le vôtre n’a plus de charge. Consultez le site web d’OPPO pour tout savoir sur la technologie SuperVOOC, et procurez-vous l’appareil en quelques clics.