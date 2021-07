Le groupe LVMH, numéro un mondial du luxe, veut créer "un centre de recherche mondial dédié au luxe durable et digital" qui doit ouvrir "en 2024/2025" sur le plateau de Saclay, au sud de Paris, selon un communiqué jeudi.

Il "regroupera à terme 300 collaborateurs et chercheurs qui travailleront sur le luxe et la protection de la planète", précise LVMH, qui entend ainsi "s'implanter au cœur d'un écosystème de recherche particulièrement riche et dynamique".

Le groupe aux 75 marques s'était engagé à réduire de 50 % d'ici 2026 ses émissions de carbone liées aux consommations énergétiques, par rapport à 2019, et à fournir ses boutiques et sites à 100% en énergie renouvelable.

Il prévoit en outre de réduire de 55 % d'ici 2030, par rapport à 2019, ses émissions de gaz à effet de serre totales par unité de valeur ajoutée, directes et indirectes (dont les matières premières, les transports...), des émissions catégorisées selon les standards internationaux comme "scope 3".