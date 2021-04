Vous l'aurez probablement remarqué si vous êtes un utilisateur du réseau social Twitter, celui-ci connaît énormément de perturbations ce samedi.

En regardant le site Downdetector, qui compile les signalements d'internautes, on constate deux pics importants entre 2 et 3 heures du matin la nuit dernière et depuis 14h ce samedi.



A noter que ces problèmes à répétition sont de différents ordres. Il y a en effet des soucis pour envoyer des tweets via l'application ou des plates-formes tierces. Mais Twitter peut également apparaître très lent au chargement ou bien complètement inaccessible à certains moments.

"Nous savons que certaines parties de Twitter ne fonctionnent toujours pas pour certains d'entre vous. Nous corrigeons un problème avec nos serveurs pour que les choses reviennent bientôt à la normale. Merci d'être resté avec nous", indique-t-on du côté des équipes techniques de Twitter.

Bref, les utilisateurs n'ont qu'une chose à faire ce samedi: se montrer patients.