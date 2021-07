Mastercard prend le virage des devises numériques : "Nous permettons déjà à certaines fintech de posséder des cartes liées à des avoirs en cryptomonnaies" Digital Van Campenhout Patrick

© Jean-Luc Flémal Henri Dewaerheijd, patron de Mastercard pour la Belgique et le Luxembourg.

"Ce que l’on a vu, c’est que les consommateurs se sont adaptés à l’environnement de la crise sanitaire, en changeant rapidement leurs habitudes, explique Henri Dewaerheijd, patron de Mastercard pour la Belgique et le Luxembourg. À commencer par les paiements sans contact qui atteignent aujourd’hui pratiquement 50 % des transactions chez les commerçants. C’est un triplement en 18 mois ! On le voit, l’économie abandonne les opérations en liquide. Et l’on peut observer ce changement d’attitude également dans le monde des cryptomonnaies. Ce qui était réservé auparavant aux technophiles et à une frange de personnes recherchant un environnement non régulé, devient courant. Les curieux s’y intéressent, ils essaient…"