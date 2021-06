Incluse dans la dernière mise à jour du système d'exploitation Windows 10, la nouvelle option "Actualités et champs d’intérêt" rend possible l’affichage d’actualités et de la météo depuis la barre des tâches. Mais cette fonctionnalité est également responsable d'un bug sérieux après son installation.

D'après le site web dédié à l'actualité high tech PhonAndroid, le problème se manifeste au niveau de la barre des tâches soit par un déplacement ou un chevauchement de certaines icônes, soit carrément par leur disparition.

Deux portes de sortie

Pour corriger ce bug, il est d'abord possible de désinstaller la mise à jour. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de l'ordinateur, onglet "Mise à jour et sécurité". Il faut ensuite choisir "Windows Update" puis "Afficher l’historique des mises à jour". Ainsi, la dernière mise à jour de Windows 10 qui pose problème, la version KB5003214 apparaît, et il suffit de cliquer sur "Désinstaller des mises à jour" et la sélectionner.

Une seconde option moins radicale pour retrouver un fonctionnement de la barre des tâche normal, est simplement de désactiver la fonctionnalité "Actualités et champs d’intérêt". Cette solution permet de conserver les autres éléments de la mise à jour, ceux qui ne posent pas souci. Un clic droit sur la barre des tâches suffit pour sélectionner le fameux onglet "Actualités et champs d’intérêt" et choisir l'option "Désactiver".