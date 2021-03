Mieke De Ketelaere, "Madame IA" en Belgique: "L’adoption de l’intelligence artificielle nécessite d’avoir un langage commun" DigitalInterview Pierre-François Lovens

“On a besoin de traducteurs de l’IA, c’est-à-dire des personnes qui sont capables de se faire comprendre. Avec les avancées rapides de l’IA ces dix dernières années, on a oublié de traduire ce qu’est cette technologie et ce qu’on peut en faire dans le monde réel. Tout le monde travaille dans son coin et les gens se parlent peu entre eux”, résume Mieke De Ketelaere, directrice du programme IA à l'institut de recherche flamand Imec.