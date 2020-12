Nathanaël Ackerman est un homme de l’ombre. Ses apparitions dans les médias belges sont, pour ainsi dire, inexistantes. Tout au plus quelques citations par-ci, par-là. Pourtant, depuis le 1er juillet 2019, ce Bruxellois de 45 ans occupe, au sein de l’administration fédérale belge (SPF Appui et Stratégie), une fonction tout à fait essentielle. Son titre : “AI&Innovation expert”, chargé, notamment, de piloter la stratégie belge en matière d’intelligence artificielle (“AI4Belgium”). Pour le dire plus simplement, il est “Monsieur IA” en Belgique.

Comment, en tant que Belge, êtes-vous devenu, en 2017, l’une des chevilles ouvrières du premier plan stratégique de la France sur l’intelligence artificielle (IA) ?