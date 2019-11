Ce mardi 5 novembre, une nouvelle émission intitulée "Lobby Baby" est ajoutée au catalogue Netflix. Celle-ci sera présentée par Seth Meyers, un comédien et présentateur américain tantôt populaire et respecté par les téléspectateurs anti-Trump, tantôt critiqué pour ses moqueries répétées à l'égard du président américain, auprès de fervents supporters de ce dernier. Afin de répondre à ceux qui jugent ses spectacles trop "politisés", Seth Meyers a trouvé une pirouette qui fera office de nouveauté sur la plateforme de streaming payante. "Un bouton Trump", pour sa nouvelle émission. Celle-ci sera à portée de tout spectateur désireux d'ignorer les blagues autour du locataire de la Maison Blanche. Il suffira de cliquer, pour zapper la blague, de la même manière qu'il est possible de "passer" un générique, pour débuter plus rapidement un épisode.

Si la presse américaine abonde d'articles sur la présidentielle américaine de 2020 ou sur la procédure de destitution qui inquiète Donald Trump, une série d'autres médias traitent également le sujet. À savoir, les spectacles comiques et émissions télévisées, où les blagues sur Trump foisonnent. Une omniprésence de la sphère politique à travers les médias et produits culturels qui peut agacer l'électeur susceptible.

Dès lors, le bouton pourra être utilisé (ou pas) par ceux qui le désirent. Néanmoins, Seth Meyers ne pense pas que grand nombre de téléspectateurs se laisseront tentés par cette nouvelle fonctionnalité de Netflix, comme il l'a laissé entendre sur CNN: "Parfois, dans un restaurant luxueux, ils ajoutent du persil sur votre plat et vous pensez que c’est un ajout sympathique, mais que vous n’allez pas le manger."