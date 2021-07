L'entreprise Google a informé qu'elle avait enlevé neufs applications du Google Play Store. Et pour cause : si elles semblaient fonctionner normalement, elles avaient pour objectif de subtiliser les mots de passe Facebook des utilisateurs. Parmi les apps concernées, il y avait notamment un logiciel de retouche de photos, une application de fitness ou encore un horoscope quotidien.

Comme pour beaucoup d'autres applications à l'heure actuelle, les applications concernées demandaient aux utilisateurs de se connecter via leur compte Facebook. Une page semblable à l'interface du réseau social apparaissait sur l'écran, invitant les internautes à écrire leur adresse mail et leur mot de passe. Mais via un logiciel caché de type cheval de Troie, ces informations étaient ensuite dérobées par les développeurs. Au total, ce sont près de six millions de personnes qui sont concernées par cette fraude. Les applications sont les suivantes :

App lock Manager

App Lock Keep

Horoscope Daily

Horoscope Pi

Inwell Fitness

Lockit Master

PIP Photo

Processing Photo

Rubbish Cleaner

Cette fraude a été découverte par Dr. Web, une entreprise russe spécialisée dans les programmes antivirus. Après son annonce, Google a immédiatement retiré les neufs applications de son Play Store. Si vous aviez téléchargé l'une de ces applications, il est donc vivement conseillé de changer votre mot de passe Facebook sans attendre.