Un "bug" technique est à l'origine de la panne mondiale ayant entraîné des problèmes d'accès à de nombreux sites internet dans le monde mardi, selon la société américaine Fastly à l'origine du problème. Les principales perturbations se sont étendues sur un peu plus d'une heure et ont entraîné des impossibilités d'accès à de nombreux sites d'information (New York Times, Le Monde, Financial Times, Corriere delle Serra, El Mundo, RTBF en Belgique).

D'autres sites tels que la plateforme de discussions Reddit ou le système de paiement en ligne Paypal ont été touchés, tout comme celui de la Maison Blanche.

"Le 12 mai, nous avons démarré le déploiement d'un logiciel ayant introduit un bug qui pouvait être déclenché par le paramétrage d'un client spécifique, dans des circonstances spécifiques", affirme Nick Rockwell, responsable au sein de la division ingénierie et infrastructures de la société, dans une note de blog publiée mardi en fin de journée sur le site de l'entreprise.

"Le 8 juin au matin, un client a apporté un changement de paramétrage (...) ayant déclenché le bug", poursuit-il, ce qui a provoqué "des messages d'erreurs sur 85 % de notre réseau".

Les perturbations mondiales ont démarré à 09H47 GMT (11h47 heure belge), et ont commencé à être réglées à partir de 10H36 GMT, précise Fastly, ajoutant que la majorité des services ont repris à 11H00 GMT. Le groupe a tenté ensuite d'apporter une solution à ce bug auprès de ses clients en créant un correctif et en le déployant à 17H25 GMT.

"Nous aurions dû l'anticiper", ajoute par ailleurs Nick Rockwell dans ce post de blog, précisant toutefois que "des raisons spécifiques" l'ont entraîné. Le groupe présente aussi ses excuses.

Fastly est l'une de ces sociétés peu connues, mais stratégiques, qui proposent aux éditeurs de sites internet de les aider à diffuser leurs contenus à l'échelle internationale, en hébergeant des sites miroirs du site original un peu partout dans le monde.

Son service -comme celui de ses concurrents Akamai, Cloudflare...- permet d'éviter que toutes les demandes adressées à un site internet ne convergent au même endroit en créant des bouchons, et donc de gagner en rapidité.