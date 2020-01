Suite à une soirée d’Halloween dans une location Airbnb ayant tourné au drame en se soldant par une fusillade et à de nombreuses plaintes pour des fêtes dépassant l’entendement dans des logements mis en location par Airbnb, cette dernière a décidé de revoir ses conditions de location. Afin de protéger les hôtes, les locataires et le voisinage, un formulaire de signalement est désormais disponible sur la plateforme. On peut ainsi y signaler tout type de nuisance, telles que le bruit excessif, des comportements dangereux, des poubelles qui débordent ou un stationnement inapproprié.

Airbnb s’engage à donner suite à ces plaintes en menant une enquête qui peut déboucher sur des sanctions allant du simple avertissement à la suppression du profil ou une suspension momentanée. Airbnb rappelle cependant qu’en cas de nuisances graves ou de mise en danger de la vie d’autrui il convient en premier ressort d’avertir la police.

(...)