La Libre teste régulièrement du matériel technologique et en propose la critique sous forme d'articles. Ces produits sont choisis en fonction de leurs spécificités techniques, de leur coût, mais aussi de l'intérêt qu'ils suscitent auprès du grand public ou de nos journalistes.

Vous l'aurez remarqué, de plus en plus de logiciels que vous deviez installer sur un ordinateur fonctionnent directement dans la fenêtre d'un navigateur Internet. Il n'est donc plus nécessaire de télécharger le programme sur son ordinateur, une opération parfois longue et fastidieuse et qui ne réussit pas à tous les coups.

De plus en plus d'éditeurs de logiciels utilisent la technologie dite "dans les nuages" ou "cloud" pour mettre à disposition leurs programmes. Cela s'accompagne d'une modification dans la tarification. Autrefois, vous deviez acheter une licence d'utilisation. Depuis quelques années, la grande tendance est de louer les programmes sur une base annuelle ou mensuelle ou à la demande. Ce n'est pas toujours la solution la plus économique, mais en tout cas elle permet de garder les logiciels à jour et donc de profiter des dernières fonctionnalités.

C'est un processus déjà entamé depuis plusieurs années par Microsoft. Bien connue pour ses logiciels de traitement de texte, Word, et son tableur, Excel, faisant partie de la suite Office, l'entreprise a décidé de modifier, cette année, le nom de la suite Office en Microsoft 365. Un changement de nom pour faire coïncider un produit phare avec le nom de la société. Microsoft développe de plus en plus de logiciels et de services que ce soit pour les ordinateurs ou pour les téléphones mobiles.

Dans la suite Microsoft 365, on retrouve les mêmes programmes que dans Office 365 avec des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités. Elle se compose de 2 grandes familles et est destinée à la fois aux particuliers et aux entreprises, petites ou grandes. Cet article parlera uniquement de la première famille. Les logiciels inclus sont : le traitement de texte Word, le tableur Excel, le programme de présentation PowerPoint, la prise de note avec OneNote, la gestion des courriels avec Outlook, la création de bases de données avec Access et de publications avec Publisher. L'offre est complétée par une capacité de stockage, OneDrive. Tous ces programmes sont à la fois disponibles sur votre ordinateur, en ligne au moyen d'un navigateur Internet et depuis votre smartphone. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir accès à vos documents depuis n'importe quel endroit si vous les avez sauvegardés dans OneDrive. Cela vous permet aussi de commencer un document sur votre mobile et de le terminer sur votre ordinateur personnel.

Rédacteur dans Word

Avec votre compte Office, vous pouvez vous connecter à une petite extension à ajouter dans votre navigateur web qui s'appelle "Rédacteur". Elle permet de corriger les courriels, les documents et les formulaires que vous remplissez en ligne. Cette fonction est aussi présente dans les logiciels. Les corrections et les mots incertains sont soulignés en bleu et en cliquant dessus, l'extension vous donne des suggestions de correction à la fois de vocabulaire, de grammaire et de formulation. Elle ne se limite pas à des corrections orthographiques, mais présente des formulations alternatives. Ce n'est pas encore une aide à la rédaction comme le proposent des logiciels comme Antidote, mais cela s'en approche.

© Microsoft



Si vous êtes fatigués de taper sur un clavier, essayer la reconnaissance vocale incluse dans toute la suite. Présent sous la commande "Dicter", elle identifie notamment le français et le résultat est vraiment très convaincant, mais cela demande une autre gymnastique mentale pour concevoir un texte.

Applications mobiles supplémentaires

La première, déjà disponible en préversion, est Family Safety. Il s'agit d'un logiciel pour téléphone mobile destiné à surveiller les habitudes et la consommation Internet de votre famille. Il est possible d'obtenir un résumé de l'activité numérique de vos enfants que ce soit le temps passé sur les écrans ou les sites web visités. Évidemment, on peut considérer ce type d'application intrusive et contraire à la vie privée, mais il est certain que ça peut aider des familles à mieux gérer le temps passé devant les écrans.

Une seconde appli qui sera bientôt disponible sera "Teams". Elle est déjà utilisée par les entreprises pour réaliser des réunions à distance. Microsoft a décidé de s'appuyer sur ce logiciel pour remplacer son programme d'appel vidéo Skype et concurrencer les applications de messagerie telles que Whatsapp ou Messenger.

Mine de rien et petit à petit, Microsoft crée un vrai écosystème en reliant tous ses produits pour répondre à tous les besoins des familles comme le font Apple ou Google.

Le prix mensuel de la version "famille" pour 6 personnes est de 10 € par mois. Vous pouvez aussi utiliser gratuitement les logiciels en ligne si vous achetez une licence Windows 10 ou que vous en avez obtenu une à la suite de l'achat d'un ordinateur avec ce système d'exploitation ou si vous possédez une adresse Outlook. Dans ce cas, vous ne pouvez pas les installer sur un ordinateur et les capacités de stockage en ligne sont réduites.