Technologie et outils numériques: "On doit constamment se mettre à jour"

Diplômé en gestion et en philosophie, Laurent Hublet dirige BeCentral, un campus numérique créé en 2017 au cœur de la gare de Bruxelles-Central. Même s’il n’apprécie pas trop la notion de "fracture numérique" ( "trop binaire et stigmatisant"), ce père de deux jeunes enfants est confronté, quotidiennement, à des personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont pris du retard par rapport au "train des évolutions technologiques". Il n’y a pas les "in" et les "out", insiste-t-il. "Les technologies du numérique impliquent un changement de culture assez radical dans la mesure où elles nécessitent un apprentissage continu, une mise à jour constante, depuis le CEO d’une grosse boîte jusqu’au demandeur d’emploi." Entretien.