Netflix, Spotify, Deezer,... Autant de plateformes qui sont devenues indispensables à un grand nombre, mais peut-être pas au point de débourser des dizaines d'euros pour bénéficier de leurs services. C'est pourquoi, depuis quelques temps, beaucoup ont trouvé la solution miracle pour profiter de Spotify ou encore Netflix à petit prix: le partage de compte. Un ami ou un collègue utilise l'une des deux plateformes et hop, le tour est joué. Si ce dernier accepte de partager avec vous ses identifiants, vous pourrez profiter de vos séries préférées ou écouter de la musique de façon illimitée sans avoir à payer quoi que ce soit. Nombre de jeunes se regroupent ainsi afin de n'avoir à monnayer qu'un seul abonnement et de bénéficier de ses avantages à parfois quatre ou cinq.





Si la démarche est particulièrement intéressante pour les utilisateurs, elle l'est nettement moins pour les plateformes qui y perdraient des millions de dollars. Mais tout cela risque bien de prendre fin d'ici peu. En effet, l'entreprise britannique Synamedia a présenté en marge du CES qui se tient en ce moment à Las Vegas un logiciel d'intelligence artificielle capable de repérer les incohérences dans un forfait et ainsi de constater si un partage illégal du compte a lieu. Le logiciel "Credentials Sharing Insight" observera ainsi les endroits où les identifiants d'une personne sont utilisés, les heures auxquelles l'utilisateur se connecte et enfin le type de contenu vers lequel il se tourne. Tout cela afin de déterminer si vous utilisez bien les différentes plateformes dans les règles de l'art et non de façon abusive. Une note de crédibilité sera attribuée à chaque compte estimant si l'utilisation qui en est faite reflète bien le profil pour lequel le consommateur cotise.