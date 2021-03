Pascal Poty (Agence du numérique) : "La Wallonie est en train de prendre sa place sur la carte de l’IA" Digital Pierre-François Lovens

© D.R. Pascal Poty, expert au sein de l’Agence wallonne du numérique (AdN), est l'un des fondateurs de DW4.ai.

Un peu moins de deux ans après le début des premières actions, Pascal Poty, expert au sein de l’Agence wallonne du numérique (AdN), dresse un bilan largement positif. "Cela ne signifie pas que la partie est gagnée, loin de là ! Les besoins sont considérables et il va falloir s’inscrire dans la durée. Mais la Wallonie, qui partait avec certains handicap, est en train d’exister et de prendre sa place sur la carte, belge et européenne, de l’intelligence artificielle", affirme-t-il.