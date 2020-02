Lanceur d’alerte sur le scandale de Cambridge Analytica, Paul-Olivier Dehaye est un mathématicien belge, de réputation mondiale, travaillant à Genève. À 38 ans, ce Saint-Gillois d’origine a déjà un cursus bien rempli. Études à l’athénée Catteau et à l’université de Stanford, chercheur à Oxford, professeur à l’Université de Zurich, ce spécialiste de la protection des données a finalement fondé en Suisse une organisation - personaldata.io - dans le but de mieux protéger les internautes par rapport au stockage de leurs données personnelles par les grandes sociétés comme Facebook et les États. La Libre Belgique l’a interrogé à Lille, au Forum international de la cybersécurité (FIC) où il était l’un des orateurs principaux.