Pierre Rion, entrepreneur et investisseur à succès, est un homme impatient quand il est question de stratégie numérique wallonne. Le rythme de la politique, avec ses compromis et ses demi-mesures, n’est pas le sien. Si ça ne tenait qu’à lui, la Wallonie serait déjà dans les starting-blocks pour déployer la 5G et tous les élèves du sud du pays devraient disposer d’un ordinateur portable et apprendre à coder !