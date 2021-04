C'est à Liège que le nouveau lieu à la mode, "the place to be", ouvre ses portes. Eh non, ce n'est pas une blague, il existe bien des locaux dédiés spécialement à la prise de selfies. Le Selfie Studio est le tout premier à ouvrir en Belgique, et il accueille les "Instagramers" et "TikTokers" depuis ce jeudi 1er avril dans la Cité Ardente, près du célèbre Carré.

Alors, que trouve-t-on dans ce studio à selfies ? Très logiquement, tout l’attirail nécessaire pour réaliser des clichés uniques de soi-même avec son smartphone, sa tablette, son appareil photo, seul ou en groupe. Décors et accessoires divers sont mis à disposition pour prendre des photos garanties de faire le buzz sur la toile.

24 décors différents

Le concept existe depuis quelques années déjà. Le Selfie Studio de Liège s'inspire d'installations éphémères déjà vues aux Etats-Unis ou en Allemagne, ainsi que du Musée du selfie de Budapest (eh oui cela existe) qui possède également ce type d'installation. Ouvert en 2019, le musée du selfie hongrois, première attraction du genre en Europe, rassemble palmiers roses, macarons géants et piscine de perles pour séduire la génération Instagram.

Concernant Selfie Studio tout juste inauguré à Liège, il est possible, jusqu'au 30 avril, de louer les locaux pour se photographier dans l’un des 24 décors proposés. Piscine à boules, bouée en forme de cœur, nuages... Les attributs pour laisser place à la créativité des influenceurs et photographes en herbe sont innombrables. Des éclairages professionnels sont même à disposition.

Un tarif à l'heure

A noter que pour profiter des installations du Selfie Studio, il faut compter 15 € par heure et par personne. En raison des mesures sanitaires, il est bien sûr nécessaire de prendre rendez-vous, mais à part ces deux contraintes, le lieu est à vous !