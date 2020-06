L'événement PlayStation 5 organisé par Sony, c'est maintenant ! La console, très attendue, y sera-t-elle dévoilée ? Rien n'est moins sûr. En revanche, il y aura des jeux au menu...

Après l'annulation de jeudi dernier, on y vient enfin. Après s'être tu "pour que d'autres voix plus importantes puissent être entendues", histoire de laisser l'espace médiatique au mouvement Black Lives Matter (et parce que les répercussions de la mort de George Floyd rendaient le climat peu propice à une annonce de produit vidéoludique), Sony va prend enfin la parole. Pour en dire plus sur sa très attendue PlayStation 5, qui, Covid ou non, sera toujours bien commercialisée à la fin 2020 (histoire de ne pas louper la fenêtre des fêtes de fin d'année).

Après avoir détaillé l'architecture technique ambitieuse de la console (qui devrait presque éradiquer les temps de chargement, notamment au moyen de l'intégration d'un SSD à la place de l'actuel disque dur classique) et sa nouvelle manette (DualSense, et non plus DualShock), c'est de l'essentiel qu'on parle ce jeudi 11 juin à 22 heures (heure de Belgique) en direct streaming : des jeux, et de ce que la future console de Sony sera capable de proposer en termes de graphismes, de profondeur de champ, de gestion de la luminosité et de gameplay.

Le catalogue de lancement va, également, être abordé au cours de cet événement. Concernant le futur design de la console en revanche, pas sûr qu'il soit révélé ce soir.