C’est en 1994 que Sony lance sa première PlayStation, d’abord au Japon puis un an plus tard en Europe et aux Etats-Unis. Mythique, cette console est devenue la première à dépasser les 100 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Elle est également synonyme d’innovation technologique, marquant l’arrivée du lecteur CD. Pour se la procurer, il fallait débourser à l’époque 299 dollars.

Sony, le faiseur des 100 millions d’exemplaires vendus

Il n’y a que quatre consoles qui ont dépassé les 100 millions d’exemplaires vendus au monde. Trois sont des PlayStation (PS1, PS2 et PS4) et la quatrième est la Nintendo Wii. La PlayStation 2 est la première sur le podium avec 155 millions de modèles écoulés. Mais la PlayStation 4 reste la plus rentable de toutes pour le groupe Sony. Vendue à 399 euros à sa sortie en 2013, elle s'est déjà écoulée à 110 millions d'exemplaires. En août dernier, les ventes de Sony avaient progressé de 32,5% dans le secteur des jeux vidéo et des services réseaux, selon l’AFP. Notez que pour acquérir la nouvelle PlayStation, il vous faudra débourser 499,99 euros pour l’édition standard et 399,99 euros pour l’édition digitale.

Le coût de la conception d’un jeu vidéo

Développer des consoles, c’est bien mais les accompagner de jeux, c’est mieux. Combien coûte la fabrication d’un jeu vidéo ? Difficile à dire. Les chiffres sont l’un des plus gros tabous de l’industrie du jeu vidéo, selon une enquête menée par Le Monde. En cause, les clauses de confidentialités signées par les développeurs. Néanmoins, le journal a réussi à obtenir des informations sur le jeu The Council sorti sur Playstation 4 et Xbox One. Il a fallu 4 ans, une vingtaine de personnes et 4 millions d’euros pour développer ce jeu.