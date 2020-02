Chers lecteurs,

Nous pouvons désormais ajouter "et chers auditeurs". Soyez tout ouïe, La Libre Belgique lance son offre podcast!

Partout dans le monde, les contenus audio sont en ébullition. Il suffit de regarder autour de vous, nous sommes de plus en plus nombreux à régulièrement écouter un podcast. Parmi celles et ceux qui nous suivent, l’audio est en plein boom. C’est dans cet esprit que nous lançons notre couverture audio. Les journalistes de la rédaction vous font vivre autrement les sujets qui font l’actualité. La Libre se rapproche toujours plus de ses abonnés et les informe sur tous les supports qu’ils apprécient.

Vous vous informez parfois autrement, La Libre l’a compris et adapte son offre. L’audio de qualité, partout avec vous, c’est une nouvelle réalité ! Écoutez-nous dans les transports en commun, en voiture, au bureau ou chez vous.

Fort de nos convergences avec DH Radio, où nos journalistes couvrent et commentent quotidiennement l’actualité, nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer à nos abonnés de nombreux sujets d’actualité en audio, ainsi que nos éditoriaux. Il y en aura pour tout le monde, que vous soyez intrigués par les coulisses des négociations politiques, passionnés par les enjeux internationaux, intéressés par l’évolution de l’économie ou accros à la culture. Tout au long de la journée, La Libre mettra à votre disposition de nombreux sujets audio, ainsi qu’une playlist de décryptage de l’info.

Donner du sens à l’actualité reste notre priorité. Rendre notre couverture attractive et accessible participe à cet enjeu de société auquel nous tenons tant.

Bonne écoute à tous !

Dorian de Meeûs, rédacteur en chef de LaLibre.be.





--> A l'occasion du lancement, les internautes de La Libre peuvent profiter gratuitement d'une semaine de test !