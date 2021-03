Environ 1,35 million de clients du programme de fidélité "Miles and More" de Lufthansa sont concernés par ce piratage, a indiqué vendredi un porte-parole du groupe allemand. La compagnie belge Brussels Airlines, filiale de Lufthansa, utilise aussi ce programme.

Les pirates auraient ainsi eu accès à des données telles que le numéro de la carte "Miles and More", le statut du client et parfois le nom du voyageur. Des informations comme le mot de passe, l'adresse e-mail ou d'autres données personnelles n'auraient pas été volées.

N'entreprendre aucune action

Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, a précisé que 1,35 million de clients du programme de fidélité étaient concernés. Ils ne doivent entreprendre aucune action.

Selon le groupe allemand, les pirates ont eu accès à ces données via une compagnie aérienne asiatique.

Sita a confirmé officiellement la cyberattaque. "Il s'agit d'une attaque très complexe", selon l'entreprise. "Nous avons rapidement réagi et pris des mesures de confinement ciblées." Sita renvoie les voyageurs qui auraient des questions vers leur compagnie aérienne.