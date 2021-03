Le Centre pour la cybersécurité (CCB) demande à toutes les entreprises concernées de mettre à jour leurs systèmes dès que possible. Début mars, Microsoft a prévenu que des pirates chinois profitaient des failles de sécurité pour s'introduire dans les systèmes de messagerie. Or, il serait également possible de laisser des logiciels malveillants pour maintenir l'accès aux systèmes à long terme.

Les mises à jour résolvent le problème, mais les utilisateurs de serveurs Exchange doivent les installer eux-mêmes.

Le CCB a déjà mis en garde contre ces vulnérabilités à la fin de la semaine dernière et affirme que plus de 400 infiltrations ont été enregistrées entre-temps. "Nous sommes donc préoccupés par le fait que certaines organisations et entreprises puissent être victimes de ransomware ou se faire voler des données dans les jours et semaines à venir".

1000 systèmes toujours en danger

Selon le CCB, au total, plus de 1 000 systèmes sont toujours en danger parce qu'ils n'ont pas encore été mis à jour. Cependant, même les entreprises qui ont effectué des mises à jour doivent rester sur leurs gardes.

Le Centre pour la cybersécurité contacte les organisations et entreprises connues qui ont été victimes. Il est important de mettre à jour les systèmes dès que possible et de supprimer les "web shells". Grâce à ces coquilles web, les cybercriminels peuvent accéder à distance et prendre le contrôle d'un serveur en ligne.