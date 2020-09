Souvent, pour parler d’un produit, il est plus simple d’interroger un utilisateur. C’est ce qui s’est passé pour le service en ligne GDPRfolder qui, on l’aura compris, a trait au fameux Règlement général européen sur la protection des données. L’histoire est simple, comme nous l’explique Philip Greenfield, entrepreneur multirécidiviste, qui s’occupe d’une association. "J’ai pris conscience qu’au travers des activités de notre association, nous avions à traiter des masses de données dans un cadre visé par le règlement européen. Nous n’avions pas les moyens de faire appel à un bureau de consultance… J’ai donc contacté un ami spécialisé dans ces matières. Et il se trouve qu’il avait développé un produit dédié aux entreprises de tous types, très facile à utiliser, et très accessible financièrement. Je me suis donc mis au travail", nous explique-t-il.

Un questionnaire détaillé, mais simple

Le produit est en fait un questionnaire approfondi qui permet de mettre en évidence les failles des organisations en matière de protection des données. Il commence par définir qui, dans l’entreprise, est responsable de la gestion de cette sécurité. "La présentation est très lisible, claire, et le questionnaire qui est relativement long, ne doit pas être rempli en une fois. Chaque manque est mis en évidence et met donc des mesures à prendre pour s’aligner sur la législation". Son concepteur, Jacques Folon spécialiste en stratégie digitale, professeur à l’Ichec, Saint-Louis et à Rennes, est aussi consultant en ces matières. Appelé à conseiller la fédération des courtiers en assurances Feprabel à propos des obligations RGPD, il s’est donc mis à préparer une approche dédié au secteur, basée sur une arborescence - son côté prof’- pour aboutir à ce questionnaire, utilisé par les courtiers.

"J’en ai ensuite préparé une version propre à aider la plupart des indépendants et entreprises, les PME étant le plus souvent démunies à ce propos", nous explique-t-il. "Jusqu’à présent, nous avons la chance en Belgique de répondre à une Autorité des données particulièrement compréhensive, mais le risque de sanctions existe bel et bien, notamment suite à des plaintes".

Pas de compétences spécifiques

"Le système que je propose est très simple. Il ne faut pas disposer de compétences spécifiques, sans jargon technique ou vocabulaire ésotérique. En deux ou trois heures, on arrive au bout du questionnaire, et le système génère un document récapitulatif en format. pdf que le responsable peut imprimer et produire, le cas échéant. Il peut aussi recevoir un badge qu’il peut utiliser sur son site Internet ou sa correspondance. Il faut savoir qu’il n’y a en la matière qu’une obligation de moyens". Quid des manquements ? "Chaque manquement est marqué en rouge, et l’on peut donc y revenir par la suite. Généralement, l’utilisateur peut résoudre le problème par lui-même, mais parfois, il doit demander l’intervention d’un informaticien pour des interventions plus techniques". Mais, explique encore Jacques Folon, "les solutions sont souvent simples, comme l’achat et l’utilisation d’un destructeur de documents lorsque des données privées sont notées sur des feuilles volantes avant de terminer dans la corbeille..."

Quid du prix de ce service ? "Nous proposons un abonnement sur 4 ans, qui permet aux utilisateurs de s’adapter aux modifications du cadre réglementaire - il change tout le temps. En termes de prix, le client paie 599 euros la première année, puis 299 euros les trois années suivantes, ou un versement unique de 1 199 euros pour les quatre années. C’est de très loin le service de ce type le plus abordable. Sur nos 2.000 clients, rares sont ceux qui ne prolongent pas leur abonnement", assure encore Jacques Folon. Le système est accessible et peut être testé en ligne en version française et en version néerlandaise. "Nous venons de lancer les versions anglaise et allemande", ponctue Jacques Folon.