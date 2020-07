"Nous n'avons pas pris de décision finale, mais comme cela a été rapporté ici et là, je pense que TikTok va quitter la holding qui est chinoise (ByteDance Ndlr) et opérer comme entreprise indépendante", a déclaré Larry Kudlow, le conseiller économique de Donald Trump, sur CNBC.

Il n'a pas voulu dire si quelqu'un était sur les rangs pour éventuellement racheter TikTok à la maison-mère, mais a-t-il ajouté: "Ce serait une bien meilleure solution que l'interdiction ou de les repousser", a-t-il ajouté.

TikTok, plébiscitée par les plus jeunes grâce à ses vidéos autour de l'humour, de la danse et de la musique, appartient au groupe chinois ByteDance et compte près de 1 milliard d'utilisateurs.

Le président américain Donald Trump avait affirmé la semaine dernière qu'il étudiait la possibilité de bannir l'application TikTok, en raison de soupçons d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois.

La plateforme a souvent dû se défendre de ses liens avec la Chine, où sa maison-mère possède une application similaire, sous un autre nom. Elle a toujours nié partager des données avec les autorités chinoises et assuré ne pas avoir l'intention d'accepter de telles requêtes.

Les conseillers de M. Trump ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Dimanche, Peter Navarro, conseiller de Donald Trump pour le commerce et farouche ennemi de la Chine, avait dit attendre du président américain Donald Trump une "action forte" à l'encontre de TikTok mais aussi WeChat.

Il avait accusé ces deux applications d'envoyer toutes les données "vers des serveurs en Chine, directement chez les militaires chinois, le Parti communiste chinois, et les agences (officielles) qui veulent voler notre propriété intellectuelle".