C'est officiel, le directeur général d'eBay Jamie Lannone l'a annoncé lors d’une interview accordée à la chaîne américaine d'actualité financière CNBC. Le géant de l'e-commerce pourrait, comme PayPal, Tesla ou Amazon avant lui, s'ouvrir à l'univers des monnaies virtuelles. Ce n'est peut-être encore qu'un projet, mais de nouvelles options de paiement pour les utilisateurs de la plateforme sont bien à l'étude, et parmi elles les cryptomonnaies (bitcoin, ether...).

"Nous recherchons toujours les modes de paiement les plus pertinents et nous continuerons d'évoluer dans ce sens à l'avenir. Nous n’avons pas de plans immédiats, mais la cryptomonnaie est quelque chose que nous surveillons de près", a précisé le directeur général.

Dans la mouvance des NFT

Par ailleurs, l'utilisation de cryptomonnaies serait également l'occasion de faire le lien avec un nouveau type de commerce très en vogue depuis quelques semaines, celui des NFT (non-fungible token). Ces œuvres d'art numériques s'échangent en effet à prix d'or sur internet et via de la monnaie virtuelle. "Nous étudions les possibilités de faciliter l'accès des NFT à eBay. Tout ce qui est objet de collection est sur eBay depuis des décennies et continuera de l'être [...]", a déclaré Jamie Lannone à CNBC.

Ainsi, eBay pourrait bientôt venir enrichir la liste des plateformes d'échanges dédiées aux NFT, telles que Valuables, Nifty, Gateway ou encore SuperRare.