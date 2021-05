Libre Eco week-end | Le dossier

Il y a évidemment la publicité "classique", celle d’annonceurs qui font passer un message commercial avant, pendant ou à la fin des podcasts que l’on peut trouver sur les principaux médias en ligne du pays. "Mais cela reste à ce stade une audience assez restreinte. On estime qu’un Belge sur 4 ou 5 écoute un podcast une fois par mois. Ce n’est pas encore un média de masse à ce stade", explique Marc Fauconnier, président de l’Association of Communications Companies (ACC), qui regroupe les agences de pub, les agences en charge de l’organisation d’événements et le secteur des agences de communication.