Depuis quelques jours, les batteries de vos téléphones sont dans le rouge et les messages pour vous rappeler qu'il est temps de mettre votre appareil sur secteur se multiplient. Peut-être même que votre chargeur vous accompagne partout parce qu'après deux ou trois appels, votre gsm s'éteint. N'achetez pas trop vite un nouveau téléphone car le froid pourrait être à l'origine de ces petits problèmes d'énergie. Dans les appareils relativement récents, les batteries sont en lithium et le froid de ces derniers jours perturbe leur bon fonctionnement.

Bel RTL a demandé à Benoît Féaux, technicien dans un centre de réparation de smartphones à Bruxelles, comment éviter cet inconvénient. "Le conseil quand on sort est de garder son téléphone près de soi, dans un sac à main, sac à dos ou dans la poche de son pantalon ou dans une poche intérieure de veste qui permet de le garder au chaud." Il est donc conseillé de ne pas abandonner son téléphone dans votre voiture, lors d'une course par exemple. "Les batteries n'aiment pas les extrêmes chaud et froid, explique Benoît Féaux à nos confrères. Du coup, essayez de le garder dans des températures ambiantes, de 15 à 25 degrés. Forcément il y a des gens qui travaillent sur d'autres alternatives, mais pour l'instant il n'y aucune promesse. Rien n'est prévu à court terme."