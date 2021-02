Quatre personnes sur dix risquent l’exclusion numérique en Belgique Digital Solange Berger

© Shutterstock

BNP Paribas Fortis a lancé le Digital Inclusion Ecosystem. " Le problème n’est pas nouveau”, estime Périne Brotcorne, chercheuse à l’UCLouvain, qui travaille sur ces questions depuis plusieurs années. “Mais depuis un an, il a pris une ampleur inédite. La crise a rendu plus visibles un certain nombre de problèmes, comme l’accès au numérique ou la qualité de la connexion. On assiste aujourd’hui à une dématérialisation et à du tout en ligne. On peut dès lors parler de non recours à certains droits sociaux pour les personnes qui seraient exclues. Les gens pensent souvent que l’exclusion numérique est un problème qui va passer avec le temps, notamment parce que les personnes âgées aujourd’hui ne seront plus là demain. Mais c’est faux".