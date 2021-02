Quatre usines belges récompensées pour leurs progrès en matière d'industrie 4.0 Digital Fleur Olagnier

© L'Oréal Ligne de production de soins pour cheveux L'Oréal à Libramont.

Quatre usines belges dont deux wallonnes s'ajoutent aux six entreprises déjà labellisées Factory of the Future depuis 2017. Les lauréats ont passé avec succès l'audit du programme, qui évalue leur niveau de numérisation sur sept critères, de l'implication des salariés dans la numérisation des processus à la place accordée à l'éco-production.