Quelle protection de la vie privée? Benoît Octave

La plupart des entreprises ne se conforment pas aux réglementations mondiales existantes en matière de protection de la vie privée.



" Les réglementations en matière de protection de la vie privée dans le monde entier évoluent et la conformité sera bientôt une exigence et non un choix", a souligné Kenneth Olmstead, analyste de la sécurité Internet et de la protection de la vie privée auprès de l’OTA. " Rien qu’aux États-Unis, plusieurs États ont des lois sur la protection de la vie privée en vigueur. Il est dans le meilleur intérêt de toutes les entreprises de se tenir au courant de ces lois à mesure que les exigences changent. La protection des données des clients sera non seulement un élément essentiel de la fidélisation et de la confiance, mais elle deviendra également nécessaire pour éviter de lourdes amendes."