Les visiteurs belges de YouTube regardent en moyenne 35 minutes de vidéos par jour sur la plateforme, selon Google. L'année dernière, les Belges étaient particulièrement nombreux (+30 %) à regarder YouTube dans le cadre d'un apprentissage, contexte oblige.

De plus, près de 20 % des utilisateurs de YouTube en Belgique disent utiliser la plateforme pour pratiquer un hobby.

Actuellement, 437 chaînes belges comptant plus de 100 000 abonnés sont actives sur YouTube. C'est 35 % de plus que l'année dernière.

Les chaînes belges les plus populaires sont actuellement celles du festival Tomorrowland (9,8 millions d'abonnés), du musicien Stromae (5 millions d'abonnés) et du duo de DJ Dimitri Vegas Like Mike (4,8 millions d'abonnés).