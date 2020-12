La fin de l'année amène toujours son lot de statistiques en tous genres. De nombreuses plateformes, à l'image de Spotify, proposent chaque année à leurs utilisateurs un classement qui cristallise notre comportement.

Google n'échappe bien sûr pas à la règle. L'entreprise vient de publier les recherches les plus populaires effectuées en Belgique en 2020. "Il s’agit des recherches qui sont en forte augmentation par rapport à 2019. En d’autres mots : qu’est-ce qui a fait le buzz dans notre pays cette année", résume le géant américain.

Le coronavirus omniprésent

Sans surprise, c'est le terme "coronavirus" qui trône en tête du classement des recherches de cette année. Il est suivi par "élection américaine", un autre sujet qui aura fait l'actualité en 2020. Sur la troisième marche du podium, et c'est peut-être plus surprenant, les Belges se sont régulièrement inquiétés de la "météo demain".

Le coronavirus aura entraîné de nombreuses recherches complémentaires, si bien que Google a également créé une catégorie spécifique dédiée au Covid-19. Si "Coronavirus Belgique" et "Coronavirus conseils (national de sécurité)" étaient logiquement en tête, nous nous sommes également préoccupés de la situation chez nos voisins européens, "Coronavirus Italie" et "Coronavirus France" se trouvant à la troisième et cinquième place.

D'aucuns se sont également interrogés sur un animal méconnu jusqu'ici, puisque "Pangolin" se trouvait à la neuvième place.

Petra De Sutter, personnalité politique la plus recherchée

Du côté des personnalités politiques belges, le podium est occupé par trois femmes : Petra de Sutter (vice-première ministre), Sophie Wilmès (première Première ministre du gouvernement belge) et Maggie De Block (ancienne ministre de la Santé) ont été le plus googlées en 2020. Le nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (4ème), Alexander De Croo (5ème) ou encore Mathieu Michel (8ème) viennent compléter ce top 10.

Au niveau internationale, les élections américaines sont encore une fois très présentes dans les recherches : Joe Biden (1er), Donald Trump (2ème) et Kamala Harris (4ème) ont beaucoup intrigué les Belges. La troisième place est occupée par le dictateur coréen Kim Jong-Un. Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson complète ce top 5.

Enfin, les célébrités disparues ont également provoqué plusieurs vagues de recherches. Ce fut notamment le cas pour le joueur de basket Kobe Bryant, l'actrice de la série Glee Naya Rivera ou plus récemment Diego Maradona. La chanteuse belge Annie Cordy arrive en quatrième position. Les Belges se sont également émus face au décès de l’américain Georges Floyd (8ème), et à la naissance du mouvement Black Lives Matter.

Se déconnecter en plein confinement?

Si la pandémie de Covid-19 a plutôt poussé les gens à se rabattre sur les réseaux sociaux, deux recherches vont à contre-courant de ce phénomène. Dans le top 3 des recherches commençant par "Comment", on trouve "Comment supprimer un compte Instagram" en deux, et "Comment supprimer un compte Facebook" en trois.

Des dizaines d'autres classements divers et variés sont encore disponibles : des recettes de cuisine les plus populaires en passant par les séries les plus regardées ou encore les jeux vidéos les plus sollicités. Pour les plus curieux, des tendances mondiales sont également disponibles sur Google Trends.