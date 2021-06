Le site web OnBuy.com dévoile les résultats d'une étude menée sur les 95 comptes TikTok les plus suivis, hors collectifs et entreprises. Objectif : déterminer le revenu moyen de ces influenceurs pour chacun de leurs posts grâce aux outils Influencer Marketing Hub et Ubiwiz, et corréler ce classement avec... leurs signes astrologiques.

Il ressort de cette analyse que ce sont les Taureau (20 avril - 21 mai) comme Charli D'Amelio - 17 ans et suivie par 113,9 millions de personnes pour ses démonstrations de danse - qui gagnent le plus avec 26 945 euros de gains moyens pour chacun de leurs messages. Viennent ensuite les Bélier (21 mars - 20 avril) avec 21 877 euros et les Verseau (21 janvier - 19 février) avec 21 647 euros de revenus générés pour chaque publication en moyenne. Les comptes TikTok de Bélier les plus connus sont ceux de Spencer Knight et Loren Gray, qui comptent tous les deux plus de 50 millions de followers.

Bien qu'ils soient généralement considérés comme des gens qui aiment l'argent, les Capricornes occupent la quatrième place du classement avec un gain moyen à 20 921 euros par post.

Les Taureau sont de nature déterminée

Quant aux signes astrologiques qui ont le moins de succès, ce sont les Cancer en avant-dernière position avec un gain potentiel moyen de 16 387 euros par message. Parmi les TikTokers célèbres possédant le signe du Cancer, figurent Kris Kollins et les stars de la pop Ariana Grande et Selena Gomez. Enfin, les Gémeaux arrivent en dernière position, avec un revenu moyen estimé à 16 224 euros par publication.

Pour conclure, OnBuy.com est allé jusqu'à s'entretenir avec Joyce Olsen, membre de PsychicWorld.com, pour analyser ces résultats : "Le Taureau est gouverné par la planète Vénus, qui représente la beauté et l'Art. Les Taureau ont un flair artistique naturel, ce qui explique probablement leur succès sur TikTok. Ils agissent aussi de manière réfléchie, ce qui montre leur nature déterminée propice au succès. A l'inverse, les Gémeaux ne s'intéressent généralement pas à l'argent et aux objets matériels, mais préfèrent créer des liens personnels forts. Pour cette raison, ils publient en priorité ce dont ils ont envie, et non pas ce qui est susceptible de leur rapporter le plus d'argent, d'où un succès financier moindre sur la toile".