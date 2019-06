David Marcus, ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose, pourtant il fait partie de votre quotidien. Paypal, Messenger et bientôt, Libra, la monnaie virtuelle de Facebook, c’est lui.

Facebook et son grand patron, Mark Zuckerberg, sont de nouveau sous le feu des projecteurs depuis l’annonce de l'arrivée de Libra. Cette nouvelle monnaie virtuelle permettra d'acheter des biens ou envoyer de l'argent aussi facilement que le permet un message instantané. Derrière ce nouveau challenge pour le réseau social, il y a un cerveau, et pas des moindres : celui de David Marcus, franco-suisse de 46 ans pour qui le monde de la monnaie et du digital n'ont plus aucun secret.

Du codage à la cryptomonnaie

La légende raconte qu'il faisait ses premiers codages à 8 ans. Dès 16 ans, c'est la vente de montres high-tech qui le branchait. Mais c'est à 23 ans qu'il démarre véritablement sa carrière en créant des entreprises en série dans le paiement mobile. Projet qui lui ouvrira les portes de PayPal, le service de paiement d’Ebay. David Marcus sera d’ailleurs président de PayPal avant que Facebook ne vienne le débaucher pour donner un second souffle à Messenger, la messagerie instantanée du réseau social. Un choix payant puisque l’application passera de 300 millions à plus d’un milliard d’utilisateurs.

Discret mais efficace

David Marcus est un homme de l’ombre, parfois surnommé le “deuxième cerveau de Zuckerberg”. Ce geek dans l'âme est un fin stratège qui fait fleurir chaque projet dans lequel il (s')investit. Libra n'est pas encore sur le marché mais fait déjà couler beaucoup d'encre. Ce nouveau moyen de paiement en dehors des circuits bancaires traditionnels suscite craintes et interrogations. David Marcus, lui, ne semble pas s’en effrayer. Libra, il y croit. “C’est le début d’un long voyage” a-t-il confié à des confrères helvètes. Un voyage hors du commun pour cet extra-terrestre que Zuckerberg ne laissera pas filer de si tôt.