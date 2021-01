Libre Eco week-end | Le face et profil

Étrange personnage que ce Jack Dorsey, le patron de Twitter… Un dandy ? Non, aujourd’hui, on dirait plutôt hipster. Soucieux de sa mise, il change volontiers de look ; il a, dit-on, pratiqué un temps le mannequinat. Titulaire d’un diplôme de masseur, il a aussi étudié l’informatique à l’université. Mais sa maîtrise de l’informatique vient avant tout de son intérêt pour le sujet et de son intelligence : à 14 ans, il s’intéresse à la gestion informatique du routage ; à 15 ans, il crée ainsi un logiciel en "open source", toujours utilisé par des compagnies de taxis. C’est en tout cas ce que rappelle sa page Wikipédia.