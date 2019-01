Le Consumer Electronics Show (CES), dont la 52e édition ouvrira ses portes mardi 8 janvier pour quatre jours, est à l’image de Las Vegas et de son célèbre Strip : démesuré ! Il suffit de prendre connaissance des chiffres communiqués chaque année par l’organisateur de la grand-messe de l’électronique grand public, la Consumer Technology Association (CTA), pour avoir le tournis.

Comme l’an dernier, 4 500 exposants, en provenance de plus de 150 pays, sont attendus dans la capitale du Nevada pour dévoiler leurs dernières innovations technologiques (qui, pour certaines, prendront place dans notre quotidien alors d’autres relèvent davantage du gadget sans lendemain). Le gigantisme du CES tient aussi à l’éclatement des lieux d’exposition et de démonstration. On recense onze sites officiels répartis sur une superficie de 250 000 m2 et articulés autour de trois énormes espaces “Tech”. Il faut aussi y ajouter les multiples rooms réservées, dans les principaux hôtels du centre de Las Vegas, par les plus grands fabricants technologiques pour des démos privées à destination de clients privilégiés.

Le CES, c’est aussi près de 200 000 visiteurs professionnels (distributeurs, investisseurs, entrepreneurs, influenceurs, etc.) qui, du matin au soir, parcourent des allées sans fin et passent, plus ou moins de temps, dans les centaines de pavillons occupés par des pays, des régions ou, pour les plus aisés, de grands constructeurs (tels que Samsung, LG, Google, Mercedes, IBM, DJI,…). C'est aussi 250 conférences thématiques et 1100 conférenciers. Cette année, on y parlera à nouveau beaucoup de maisons connectées, de villes intelligentes, de véhicules autonomes, d’e-santé, de smartphones à écrans (dé) pliables, de 5G (en prévision du coup d’envoi commercial annoncé à partir de 2020), de VR/AR, de robots doués d’émotions (sic), d’Intelligence Artificielle (servie à toutes les sauces), etc.

Dans cette marée humaine et technologique, il faudra s’équiper d’un très bon GPS pour repérer une présence belge ! Face aux Américains, aux Chinois (dont on scrutera les stands de près dans le contexte actuel de guerre commerciale et d’obstruction américaine envers les opérateurs télécoms chinois) ou aux Français (dont le pavillon de la French Tech est devenu un incontournable du CES), les plus petites nations, comme la Belgique, tentent, tant bien que mal, de se faire une place au soleil de Vegas.

La Flandre et Bruxelles brillent par leur absence

Pour déceler une présence belge, les visiteurs devront se rendre au West Gate du Convention and World Trade Centre (partie dédiée aux pavillons internationaux) et à L’Eureka Park du Sands Expo (où se masseronnt, cette année,plus de 1200 start-up originaires de 50 pays). C’est là que se trouveront les 15 sociétés… wallonnes qui figurent au menu officiel du CES 2019. Soit neuf PME au West Gate (Acapela, Back2buzz, Big Bad Wolf, Capflow, CE+T Energrid, Domestia, Intersysto, Intopix et Skylane Optics) et six start-up à l’Eureka Park (ALX Systems, Cabin3D, Line Dock, Mintt, MonsterLabo et p-Heal.). Nous vous reparlerons tout au long de cette semaine.

Les sociétés flamandes et bruxelloises ? Si ce n’est la participation de l’Imec (centre de recherche inter-universitaire) et de deux start-up flamandes (Loop et Xenomatix), seule la Région wallonne – via l’Awex et l’Agence du numérique (Digital Wallonia) – exposera au CES, sur deux stands distincts, un échantillon de son savoir-faire technologique. Et ce, pour la deuxième année consécutive. La quinzaine de pépites wallonnes recevront, mardi, le soutien du ministre de l’Economie, de l’Innovation et du Numérique, Pierre-Yves Jeholet (MR). Une présence ministérielle qui, se réjouit-on du côté de l’Agence du numérique, marque “une volonté de placer notre région sur la carte numérique mondiale”.