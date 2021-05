Avec le rachat de MGM, Amazon Prime Video à l'assaut de Netflix et Disney+ : "Les trois plateformes ne survivront pas à cette guerre" Digital Fleur Olagnier

© Belga Image Le studio hollywoodien MGM donne à Amazon la mainmise sur plus de 4 000 films et 17 000 émissions de télévision.

Le géant du e-commerce Amazon vient de s'offrir pour 8,45 milliards de dollars le studio hollywoodien Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Une opération qui lui donne la mainmise sur un contenu dense et réputé de plus de 4 000 films et 17 000 émissions de télévision, dont font notamment partie la franchise James Bond ou RoboCop. L'occasion pour Amazon, acteur encore minoritaire dans le monde des contenus vidéo, de booster le choix et la qualité des programmes sur sa plateforme Amazon Prime Video.