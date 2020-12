Le bitcoin, première cryptomonnaie décentralisée, a vu son prix bondir ce mercredi et dépasser les 20 000 dollars pour la première fois de son histoire, profitant de l'appétit des marchés pour le risque. Vers 13h50 GMT (14h50 HB), le bitcoin coûtait 20 145,02 dollars et grimpait de 3,8 % sur la séance, quelques instants après avoir atteint un plus haut historique à 20 398,50 dollars, selon les données compilées par l'agence Bloomberg.

Fin novembre, la monnaie numérique avait déjà battu son précédent record de 2017 en atteignant les 19 761 dollars. Il atteignait alors déjà une hausse de 175% depuis le début de l'année.

Créé par des anonymes comme un moyen de paiement décentralisé, et adopté par les investisseurs adeptes de placements alternatifs, le bitcoin a connu d'autres montées spectaculaires, et des dégringolades tout aussi vertigineuses.