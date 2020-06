Les opérateurs singapouriens ont annoncé mercredi avoir choisi les équipementiers télécom européens Nokia and Ericsson pour leur futur réseau 5G, n'accordant au chinois Huawei, mis sous pression par Washington, qu'un rôle secondaire. Singtel, l'un des principaux opérateurs du pays, a indiqué avoir choisi le suédois Ericsson pour bâtir son réseau 5G, le futur système de télécommunications mobile, après un feu vert du gouvernement.

Une société commune qui comprend M1 et StarHub, les deux autres opérateurs singapouriens les plus importants, a opté de son côté pour le finlandais Nokia pour son infrastructure 5G.

M1 et Starhub ont précisé que d'autres groupes, dont Huawei, pourraient aussi se joindre au projet. Huawei n'a remporté un contrat qu'avec l'opérateur TPG Telecom, un acteur plus modeste.

Les Etats-Unis font pression sur leurs alliés pour qu'ils bannissent Huawei, soulignant que sa proximité avec le gouvernement chinois fait peser des risques pour la sécurité des télécommunications. L'entreprise a toujours démenti ces allégations.

Le pays d'Asie du Sud-Est s'efforce de maintenir de bonnes relations avec les Etats-Unis comme la Chine et le ministre singapourien à la Communication et l'Information S. Iswaran a souligné qu'aucune société n'avait été exclue du processus de sélection.

"Nous avons organisé un processus solide pour expliciter nos besoins, en terme de performance, de sécurité et de solidité", a-t-il noté, tandis que les opérateurs avaient aussi leurs critères propres.

"Plusieurs fournisseurs ont participé aux différentes catégories de l'écosystème 5G et (...) il y a toujours des opportunités pour une implication plus importante dans notre système 5G à l'avenir". Singapour veut parvenir à une couverture internet ultra-rapide de la moitié du pays d'ici la fin 2022, et compte étendre la couverture 5G à l'ensemble du territoire d'ici 2025.

Le gouvernement américain s'est lancé il y a un an et demi dans une campagne mondiale contre Huawei, le plus gros fournisseur d'équipement de réseau télécom au monde et le deuxième fabriquant de smartphone.

Washington a de facto banni Huawei du marché américain l'an dernier, même s'il a laissé le groupe collaborer avec d'autres équipementiers pour déterminer les normes des futurs réseaux 5G.