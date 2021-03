Les Américains ont désormais la possibilité de se payer une Tesla en bitcoins, a fait savoir le patron du groupe automobile, Elon Musk, via Twitter. Tesla avait déjà annoncé plus tôt cette année qu'il allait accepter cette unité de paiement. L'entreprise spécialisée dans l'assemblage de véhicules électriques a déjà investi 1,5 milliard de dollars dans la monnaie virtuelle.

Elon Musk précise aujourd'hui que les bitcoins que le groupe recevra pour la vente d'un véhicule seront conservés et ne seront pas nécessairement échangés contre des devises traditionnelles.

La valeur du bitcoin a considérablement augmenté ces derniers mois. Sa valeur actuelle est ainsi huit fois supérieure à celle d'un an auparavant, selon des données reprises sur CoinMarketCap.com. De plus en plus d'investisseurs professionnels investissent dans le bitcoin.

Si le paiement via bitcoins est uniquement disponible aux Etats-Unis, Elon Musk a également indiqué que ce mode de paiement allait se généraliser à l'international "plus tard dans l'année".