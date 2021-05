Prudence si vous recevez un sms qui ressemble à ceci : il s'agit très probablement d'une arnaque !

Ce message frauduleux est en effet du phishing, dont l'utilisation est en hausse en Belgique. En cliquant sur le lien, les usurpateurs se font passer pour Bpost en essayant de vous soutirer des informations personnelles. Il ne faut donc pas ouvrir ce message et encore moins cliquer sur le lien ou y répondre.

Nos confrères de RTL ont été prendre des nouvelles du côté de Bpost. "Nous sommes au courant que des clients ont reçu un sms suspect, prétendument de bpost. Je l'ai moi-même reçu. Une enquête a été ouverte et on essaye de sensibiliser les gens. Ils doivent être prudents et suivre leur commande via l'application ou le Track&Trace", a confirmé la porte-parole Veerle Van Mierlo.

Pour éviter de se faire avoir, Bpost a indiqué plusieurs conseils sur son site internet. "Pour les envois au sein de l'UE, bpost ne vous demandera jamais de payer pendant que votre colis est en cours de livraison (ex. pour éviter des frais supplémentaires), ou de fournir des informations personnelles par e-mail ou SMS. Par ailleurs, bpost ne menacera jamais de vous envoyer un huissier si vous ne payez pas votre colis. Nous ne vous demandons jamais non plus d'informations personnelles par e-mail ou par SMS", peut-on lire sur le site.