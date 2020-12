Skeyes entend faciliter l'accès aux volumes inférieurs de son espace aérien contrôlé aux exploitants de drones. Pour ce faire, le gestionnaire de l'espace aérien a communiqué la mise en place une nouvelle plateforme numérique.

Une annonce qui arrive alors qu'une nouvelle réglementation sur les drones entrera en vigueur le 31 décembre. Un nouveau règlement européen instaure un nouveau cadre à l'utilisation des drones dans différents types d'espaces aériens, notamment dans l'espace aérien inférieur. Le principe général est que les drones seront autorisés à opérer dans tout l'espace aérien sauf s'il existe une "zone géographique UAS" (Unmanned Aircraft System).

Ces zones ou "géozones" se trouvent, par exemple, autour d'aéroports, dans un souci de sécurité aérienne, mais aussi d'installations militaires, de centrales nucléaires, etc. Certaines de ces zones géographiques UAS seront gérées Skeyes, d'autres par des "UAS geographical zone manager" compétents désignés par la Direction générale du transport aérien (DGTA). Une vue d'ensemble de ces zones sera disponible sur le site map.droneguide.be à partir du 31 décembre prochain.

Skeyes a voulu profiter de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour faciliter l'accès aux volumes inférieurs de son espace aérien contrôlé aux exploitants de drones. Pour ce faire, les géozones sous son contrôle ont été subdivisées en différentes parties, avec des exigences moins strictes à mesure que l'on s'éloigne de l'aéroport.

En outre, une nouvelle plateforme numérique dédiée, appelée "Drone Service Application" et développée par SkeyDrone, une filiale de Skeyes, permettra à un utilisateur de drone de planifier facilement et rapidement un vol dans une des géozones de Skeyes. "L'outil est une première étape vers la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'U-space et jette les bases de l'apparition de prestataires de services U-space (U-space Service Providers, USSP)", souligne le gestionnaire du réseau aérien, qui rappelle son rôle de "pionnier" et son soutien de la première heure au secteur des drones.

La nouvelle plateforme sera lancée le 31 décembre et sera entièrement gratuite.