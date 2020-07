Souscrire une assurance habitation n’a jamais été aussi facile.

Quelques clics peuvent suffire pour obtenir une proposition, sans devoir arpenter les pièces un mètre à la main pour savoir si les pièces font plus ou moins de 30 m2 de superficie, si la hauteur du plafond est supérieure à 3 mètres dans “au moins une pièce”, si les salles d’eau font plus de 5 m2, si les mansardes sont aménagées, si vous avez un garage ou des caves d’une superficie supérieure à 50 % de l’habitation. C’est possible en ligne auprès de plusieurs compagnies, d’autres privilégiant encore le canal exclusif de l’agent d’assurances.