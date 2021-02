Réclamée par de nombreux utilisateurs, la nouvelle option de Spotify risque de faire des heureux. Avec "Spotify HiFi", l'entreprise promet une qualité d'écouteur supérieure, sans perte. La plateforme de streaming musical va donc bientôt rejoindre Tidal, Deezer ou encore Qobuz sur ce marché pointu.

Selon l'entreprise, le format devrait être lancé plus tard dans l'année dans plusieurs pays. Celui-ci "fournira de la musique au format audio sans perte de qualité à votre appareil et aux enceintes compatibles Spotify Connect, ce qui signifie que les fans pourront profiter de plus de profondeur et de clarté tout en profitant de leurs morceaux préférés”.

L'entreprise a annoncé travailler avec plusieurs fabricants pour que le format puisse être pris en charge par le plus d'enceintes possible. “Nous travaillons avec certains des plus grands fabricants de haut-parleurs au monde pour rendre Spotify HiFi accessible au plus grand nombre de fans possible via Spotify Connect."

Lors de l'événement Stream On, organisé par l'entreprise, Billie Eilish a pris la parole pour souligner l'importance d'un tel format pour les artistes. "Un son de haute qualité signifie plus d'informations", a déclaré la chanteuse lors de l'événement Stream On de Spotify. "Il y a des choses que vous n'entendrez pas si vous n'avez pas un bon système audio. C'est vraiment important parce que nous faisons de la musique et nous aimerions qu’elle soit entendue telle qu'elle a été faite."

Le prix de cette nouvelle formule n'a pas encore été communiqué.