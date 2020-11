Harman est une société qui existe depuis 65 ans. Elle a dans son portefeuille quelques grandes marques connues des audiophiles comme JBL, AKG, Arcam ou d’autres destinées aux professionnels de l’audiovisuel. Elle a été achetée en 2017 par Samsung. Ses produits audio équipent également plus de 50 millions de voitures à travers le monde.

L’enceinte Citation 200 fait partie d’une série de produits qui vont du radio-réveil (produit "Aosis") au système surround pour télévision. Le modèle testé est un haut-parleur nomade qui fonctionne sur batterie. Vu ses dimensions (178 x 219 x 172mm), son poids (2,85kg), sa poignée en cuir, l’appareil se transporte facilement de pièce en pièce ou à l’extérieur. Il est d’ailleurs protégé contre les éclaboussures.

Le revêtement est en laine et a été conçu par le fabricant Kvadrat qui fournit aussi d’autres marques. Il est ignifugé et résiste aux salissures.

L’enceinte est composée d’un haut-parleur haute fréquence et d’un haut-parleur de graves. La puissance de sortie est de 50 W RMS.

Particularité du produit, il se connecte à un smartphone via l’application Home de Google. Il n’y a pas de logiciel dédié à l’enceinte. Cette application permet de diffuser la musique et les sons depuis votre téléphone sur d’autres appareils, mais aussi les images et l’écran de votre smartphone sur un téléviseur par exemple. Dans le jargon technique cela s’appelle "caster" de l’anglais to cast (lancer).

La reconnaissance est immédiate. L’enceinte est connectée sur le même réseau Wifi que votre téléphone. Cela implique que vous pouvez choisir depuis n’importe quel endroit accessible à votre réseau la musique que vous désirez diffuser et son niveau sonore.

La connexion peut aussi être établie par liaison Bluetooth en appairant l’enceinte à son téléphone. Elle est également compatible avec le système développé par Apple AirPlay. On peut regretter que le haut-parleur ne dispose pas d’entrée 3,5 mm. C’est parfois utile.

Assistant vocal

Le haut-parleur nomade intègre par ailleurs un micro pour utiliser les commandes vocales de l’assistant de Google. Ce micro peut être désactivé au moyen du bouton situé à l’arrière. Des lumières LED en indiquent le fonctionnement sur la face avant. Malheureusement, le micro ne permet pas de répondre à un appel téléphonique.

Le produit comporte 5 boutons sur le haut. Un bouton d’allumage, 2 pour le volume, un bouton d’appareillage Bluetooth et un bouton multifonctions pour interroger l’assistant vocal, éteindre une alarme et vérifier l’état de la batterie.

L’enceinte peut aussi être associée à d’autres produits de la série Citation pour diffuser de la musique dans plusieurs pièces simultanément.

Le rendu sonore est assez neutre. Il n’y a pas d’égaliseur disponible et ceux intégrés dans les applications ne fonctionnent pas. Les sonorités dépendront donc de la qualité de la source de diffusion.

De plus, le rendu sera fortement influencé par la hauteur et les matières sur lesquelles le haut-parleur nomade sera disposé.

Le Citation 200 d’Harman Kardon coûte 349 €.