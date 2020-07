Aujourd'hui, sur le marché des ordinateurs portables, il en existe très peu qui ont une taille d'écran inférieure à 13 pouces (33 cm). Les appareils avec des écrans de 10 pouces (25cm) sont principalement des tablettes avec un système d'exploitation Android ou IOS. Ce n'est pas le cas de la Surface GO 2 vendue par Microsoft qui tourne sous Windows bien entendu.

Comme de nombreux produits de la marque de Redmond, la conception est soignée. L'ordinateur est habillé de métal à l'exception de la partie qui reprend la caméra arrière et l'interrupteur qui est en plastique. Les boutons de volume sont situés sur le haut pour un accès rapide et facile pour regarder un film.

Un pied intégré lui permet d’adopter presque toutes les inclinaisons pour avoir une frappe au clavier ou visionner des documents plus confortablement.

L'appareil comporte un seul port USB-C et une entrée audio 3,5. L'alimentation est effectuée au moyen d'un port spécifique à Microsoft. Dommage que celui-ci ne soit pas de type USB-C pour en disposer d'un second.

Des accessoires, dont un clavier en Alcantara de très belle facture et un stylet, sont disponibles si vous voulez travailler comme sur un "vrai" ordinateur. Même si de plus en plus de logiciels tournent sous des systèmes d'exploitation différents et que de plus en plus les programmes s'affranchissent de ces systèmes pour fonctionner dans une fenêtre de navigateur, certains n'exploitent que Windows. C'est ici tout l'intérêt de cet appareil.

La résolution de l'écran n'est pas extraordinaire (1920 X 1280). Malheureusement, il n'est pas mat et les reflets sont bien visibles. Le ratio de l'image est de 3 sur 2. La vitre est protégée par un verre de type Gorilla de la marque Corning. La mémoire RAM est de 4 ou 8 Go selon le modèle et la mémoire de stockage commence à 64 Go. Un lecteur de carte mémoire microSDXC est présent pour en augmenter la capacité. Le processeur est fourni par Intel.

Deux caméras complètent le dispositif. L'une de 5 mégapixels à l'avant et l'autre de 8 à l'arrière. © Microsoft

La Surface Go 2 de Microsoft ne comporte pas les derniers composants pour en faire un ordinateur super performant. De ce côté-là, c'est un peu le service minimum. Cela ne veut pas dire pour autant que l'appareil n'est pas réactif pour des tâches de bureautique ou de loisirs, mais oubliez les jeux énergivores. Ce qui explique un tarif pas trop élevé pour un produit Microsoft.

Le prix de base de la Surface GO 2 est de 509 € pour les entresprises. Si vous ajoutez un clavier en Alcantara et un stylet, la facture se monte à 798,98 €. À ce prix, vous trouverez de très beaux et à peine plus grands ordinateurs portables avec un écran de 13 pouces.

Pour les étudiants, les parents et les enseignants, le prix de départ est de 459 €.



Le produit existe aussi en version 4G.