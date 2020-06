Sonos est une entreprise américaine qui produit des haut-parleurs connectés. C’est une des premières à avoir proposé des enceintes audio que l’on pouvait disposer dans les différentes pièces de sa maison. Une fois reliées à un réseau Wifi, elles diffusent la même musique ou une différente, selon votre choix, dans chaque haut-parleur de votre maison. Tout est piloté depuis une application pour smartphone. À ce jour, plus de 10 millions d’appareils Sonos sont utilisés à travers le monde.

Sonos ne s’intéressait pas uniquement à la musique. Elle a aussi développé des barres de son pour les téléviseurs. Avec le produit dénommé "Arc", elle présente une nouvelle barre de son qui remplace le modèle dénommé "Playbar" qui datait de 2012, une éternité pour un produit technologique.

L'appareil a été complètement redessiné. Il est tout en rondeur et longueur (1150 mm), mais reste imposant. Malgré tout, il a gagné en finesse. Étant donné que de plus en plus de télévisions s’accrochent au mur, la barre peut l'être aussi et le son reproduit est dès lors adapté automatiquement. Évidemment, elle trouve aussi sa place devant le téléviseur. © Sonos

Comme c'est la tradition chez Sonos, le produit "Arc" a été conçu en collaboration avec des musiciens et des ingénieurs du son qui travaillent pour le cinéma et la télévision pour garantir une reproduction fidèle de la bande audio, mais aussi pour traduire les effets sonores des jeux vidéo.

La barre intègre la technologie Trueplay pour calibrer au mieux la reproduction du son par rapport à votre pièce. Mais pour utiliser cette possibilité, vous devez disposer d’un appareil sous le système d'exploitation d'Apple, IOS. Si vous n'en disposez pas, cherchez dans votre entourage. Effectuez ce réglage et vous entendrez la différence.

"Arc" intègre des micros longue portée pour entendre vos instructions destinées aux assistants vocaux. C’est aussi par la voix que vous pouvez la contrôler, mais elle dispose aussi des commandes tactiles. L’intensité de ses commandes LED s’ajuste à la luminosité de la pièce pour ne pas perturber le confort lors des visionnages.

La barre est composée de 11 haut-parleurs, dont deux placés vers le haut pour reproduire les sons des films et vidéos conçus avec Dolby Atmos. Ils projettent le son sur vos murs et plafond pour créer une bulle. Cette technologie se répand peu à peu dans tous les appareils et permet de rendre un son spatial à 360°.

La barre de son peut être associée à d’autres produits de la marque pour créer un système de "home cinema" comme les "One" et le "Sub", qui vient aussi de connaître une mise à jour.

La connexion avec le téléviseur est réalisée grâce à un câble HDMI (Arc ou eArc) fourni ou la sortie optique de votre téléviseur s'il est plus ancien.

Le produit conserve, comme de nombreux appareils Sonos, une entrée réseau de type RJ45. Elle sert à connecter la barre de son directement sans aucune connexion sans fil. Le câble assure la qualité de la connexion entre les appareils et leurs reconnaissances dans l'application.

Le rendu sonore est à la hauteur. L'appareil rend parfaitement les sons. On est enveloppé dans l’action. L'égaliseur ajuste les fréquences selon vos goûts. Par défaut chez Sonos, les basses sont mises en avant, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose.

Le mode "amélioration vocale" distingue les différentes voix pour une meilleure compréhension des dialogues. Si vous êtes un habitué des séances nocturnes, la fonction de réduction de l’intensité sonore peut être utile pour ne pas réveiller toute la maisonnée.

Arc n’est pas uniquement destinée à être utilisée avec une télévision. Via l’application, vous accédez à des services de musique en ligne, mais aussi à la bibliothèque audio de votre ordinateur et au contenu de votre smartphone.

Ce logiciel vient d’être mis à jour. Si vous possédez des haut-parleurs non compatibles (voir liste), vous y parviendriez toujours grâce à l’ancienne version de l’application. Vous en aurez donc deux sur votre téléphone, une app appelée Sonos 1 et l'autre Sonos 2. © Sonos

En revanche, son interface n’a pas été modifiée. Les fonctions et les icônes sont identiques, mais le logiciel est compatible avec les nouveaux produits et permettra d’intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Si vous ne disposez pas d’un smartphone, il existe un logiciel à installer sur votre ordinateur pour contrôler tous vos appareils. Il est aussi complet que l’application.

Au début de l'année, Sonos a introduit sa propre radio, Sonos Radio, qui est une sélection de radios disponibles sur Internet et classée par catégorie.

Le prix de la barre de son Sonos Arc est de 899 €. Les produits Sub et Five ont également été mis à jour, mais n'ont pas été testés ici.