Vous aimez faire du scrapbooking, découper dans du papier ou du carton, dessiner, créer des cartes ou des T-shirts personnalisés. Vous êtes d’une dextérité exemplaire avec les ciseaux, mais il est parfois difficile de scinder de petits éléments ou de réaliser d’élégantes calligraphies. Pour vous aider, l’imprimante à découper Cricut de la firme Joy a quelques atouts. Grâce à sa fine lame de cutter, vous pouvez découper avec précision dessin, logo ou mot sur différents matériaux.

La machine ressemble à une imprimante jet d’encre sauf que la tête d’impression est remplacée par un support qui accueille soit un marqueur, soit une lame à découper. Elle est pilotée depuis un programme installé sur un ordinateur ou un smartphone. La connexion entre les deux est de type Bluetooth. Le logiciel est très facile à utiliser. L’interface est intuitive et les options nombreuses. Vous composez vos créations sur un plan de travail. Vous pouvez soit y dessiner, écrire directement ou importer des fichiers depuis une bibliothèque en ligne soit importer vos images et dessins personnels depuis un autre logiciel. Le format de fichier supporté est étendu.

La manipulation des documents est très facile. Les mesures sont affichées en permanence pour se rendre compte des proportions et du résultat final. Le logiciel reprend le système des calques que l’on retrouve dans de nombreux logiciels de création numérique. Il reconnaît aussi les polices de caractères installées sur votre ordinateur. Vos projets sont sauvegardés en ligne, mais peuvent être conçus sans aucune connexion Internet.

Marqueur et cutter

L’appareil permet d’imprimer au moyen d’un marqueur de la même manière qu’une imprimante classique. Ce marqueur se remplace facilement et rapidement par une lame de cutter. Le logiciel s’occupera d’envoyer les demandes de découpe à la machine. Elle prend en charge différents matériaux comme du papier, du vinyle, des bandes de transfert ou du cuir. S’il s’agit des produits de la marque américaine Cricut, il n’est pas nécessaire d’employer le support fourni avec la machine. Il est tout à fait possible d’utiliser d’autres matériaux. Dans ce cas, ils devront être installés sur le tapis de découpe. Il est autocollant et sert à ce que le papier ou le carton reste bien en place. C’est efficace, mais il est parfois délicat d’enlever la feuille par la suite sans l’abîmer.

De multiples projets, expliqués pas à pas, sont proposés dans la bibliothèque. Ils sont souvent en anglais. On y trouve aussi de nombreuses images et polices de caractères supplémentaires. Pour accéder à tout ce contenu, il faut souscrire un abonnement mensuel de 9,99 $.

La Cricut Joy offre une largeur de travail d’environ 11 cm et jusqu’à 120 cm de longueur (jusqu’à 6 m pour des motifs répétés). La marque propose d’autres machines pour des découpes plus larges et sur plus de matériaux comme le tissu ou le balsa.

Le prix est de la Cricut Joy est de 189 €. L’appareil est fourni avec 50 projets prêts à l’emploi et 30 jours d’essai à l’abonnement Cricut Access. La firme propose aussi de nombreux accessoires pour les travaux manuels.